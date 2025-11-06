DAX23.744 -1,3%Est505.613 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,38 -6,8%Nas23.056 -1,9%Bitcoin87.516 -3,2%Euro1,1541 +0,4%Öl63,33 -0,4%Gold3.979 ±-0,0%
So entwickelt sich Heidelberg Materials

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer

06.11.25 16:08 Uhr

06.11.25 16:08 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 202,10 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 202,10 EUR. Die Abwärtsbewegung der Heidelberg Materials-Aktie ging bis auf 199,05 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 202,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 239.962 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (212,20 EUR) erklomm das Papier am 11.08.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,00 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 106,95 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 47,08 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,65 EUR, nach 3,30 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 216,64 EUR.

Heidelberg Materials gewährte am 19.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,71 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,71 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Von Analysten wird erwartet, dass Heidelberg Materials im Jahr 2025 12,35 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
12:41Heidelberg Materials BuyUBS AG
10:11Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
09:31Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
08:46Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
08:46Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
