Heidelberg Materials Aktie

Jefferies & Company Inc.

Heidelberg Materials Buy

09:11 Uhr
Heidelberg Materials Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 244,80 auf 245,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Glynis Johnson zog am Freitag neben den Zahlen auch ein Resümee aus einem Treffen mit Konzernvertretern. Daraus ergebe sich, dass mögliche Übernahmen weiterhin im Fokus stünden. Außerdem bleibe Optimismus, was das Potenzial für eine Erholung in Europa angeht./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 01:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 01:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
245,20 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
197,80 €		 Abst. Kursziel*:
23,96%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
197,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,28%
Analyst Name:
Glynis Johnson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
226,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Heidelberg Materials

09:11 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Heidelberg Materials Kaufen DZ BANK
06.11.25 Heidelberg Materials Buy UBS AG
06.11.25 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Heidelberg Materials

finanzen.net Einstufung im Blick Buy von UBS AG für Heidelberg Materials-Aktie Buy von UBS AG für Heidelberg Materials-Aktie
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Start des Freitagshandels im Plus
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Start freundlich
finanzen.net Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag freundlich
finanzen.net Heidelberg Materials-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Buy
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank erhöht fairen Wert für Heidelberg Materials - 'Kaufen'
finanzen.net DAX aktuell: DAX zeigt sich schlussendlich schwächer
finanzen.net Schwacher Handel: LUS-DAX notiert letztendlich im Minus
finanzen.net Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
