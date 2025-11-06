Heidelberg Materials Aktie
Marktkap. 36,85 Mrd. EURKGV 12,09 Div. Rendite 2,77%
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 244,80 auf 245,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Glynis Johnson zog am Freitag neben den Zahlen auch ein Resümee aus einem Treffen mit Konzernvertretern. Daraus ergebe sich, dass mögliche Übernahmen weiterhin im Fokus stünden. Außerdem bleibe Optimismus, was das Potenzial für eine Erholung in Europa angeht./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 01:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 01:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
245,20 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
197,80 €
|Abst. Kursziel*:
23,96%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
197,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,28%
|
Analyst Name:
Glynis Johnson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
226,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
