Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Dienstagvormittag gesucht

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Heidelberg Materials zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 203,50 EUR. Der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 204,10 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 203,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.557 Heidelberg Materials-Aktien.

Am 11.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 212,20 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 90,22 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 55,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Heidelberg Materials-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,75 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials-Aktie wird bei 208,31 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Heidelberg Materials am 19.03.2020 vor. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,58 Mrd. EUR gelegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Heidelberg Materials-Gewinn in Höhe von 12,44 EUR je Aktie aus.

