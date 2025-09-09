DAX23.768 +0,2%ESt505.385 +0,3%Top 10 Crypto15,77 +2,6%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin96.063 +0,8%Euro1,1700 -0,1%Öl67,00 +0,7%Gold3.646 +0,5%
So bewegt sich Heidelberg Materials

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag behauptet

10.09.25 09:25 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag behauptet

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zum Vortag unverändert notierte die Heidelberg Materials-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 201,70 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
201,90 EUR -0,50 EUR -0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Kurs von 201,70 EUR zeigte sich die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Den Tageshöchststand markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 202,40 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 201,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 201,70 EUR. Bisher wurden heute 6.251 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt.

Am 11.08.2025 markierte das Papier bei 212,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Kursplus von 5,21 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 90,22 EUR am 12.09.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 55,27 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Heidelberg Materials-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,75 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 208,31 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie aus.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,58 Mrd. EUR gelegen.

In der Heidelberg Materials-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 12,44 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
09.09.2025Heidelberg Materials BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.2025Heidelberg Materials BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.09.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
04.08.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Heidelberg Materials nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen