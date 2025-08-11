Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials reagiert am Vormittag positiv
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zuletzt wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 206,00 EUR nach oben.
Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere um 09:06 Uhr 0,2 Prozent. In der Spitze gewann die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 206,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 206,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8.576 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 212,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,01 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.08.2024 (87,40 EUR). Abschläge von 57,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,76 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 193,19 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umgesetzt.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie in Höhe von 12,45 EUR im Jahr 2025 aus.
Analysen zu Heidelberg Materials
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.2025
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2025
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.2025
|Heidelberg Materials Kaufen
|DZ BANK
