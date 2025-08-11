DAX24.078 ±-0,0%ESt505.342 +0,2%Top 10 Crypto16,47 +0,4%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.438 +0,2%Euro1,1620 ±0,0%Öl66,82 +0,2%Gold3.355 +0,3%
USA und China verlängern Pause im Zollstreit: DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen in Grün - Nikkei steigt auf Rekordhoch -- Hannover Rück, Plug Power, BigBear.ai im Fokus
Neue Zollfrist und US-Verbraucherpreise im Fokus: DAX büßt Anfangsgewinne ein
Asiens Börsen am Dienstag: China im Plus - Nikkei 225 springt auf Rekordhoch
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials reagiert am Vormittag positiv

12.08.25 09:23 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zuletzt wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 206,00 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
205,70 EUR 0,30 EUR 0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere um 09:06 Uhr 0,2 Prozent. In der Spitze gewann die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 206,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 206,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8.576 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 212,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,01 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.08.2024 (87,40 EUR). Abschläge von 57,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,76 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 193,19 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umgesetzt.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie in Höhe von 12,45 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Nachrichten zu Heidelberg Materials

DatumMeistgelesen
Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
04.08.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025Heidelberg Materials BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025Heidelberg Materials KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
04.08.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025Heidelberg Materials BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025Heidelberg Materials KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
31.07.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
25.06.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
29.05.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
08.05.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
24.04.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
10.08.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
27.07.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
11.07.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital
23.05.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Heidelberg Materials nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen