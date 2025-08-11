Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials reagiert am Vormittag positiv

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zuletzt wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 206,00 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere um 09:06 Uhr 0,2 Prozent. In der Spitze gewann die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 206,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 206,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8.576 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 212,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,01 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.08.2024 (87,40 EUR). Abschläge von 57,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,76 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 193,19 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umgesetzt.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie in Höhe von 12,45 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Heidelberg Materials-Investment von vor einem Jahr verdient

Aktien von Heidelberg Materials, HOCHTIEF und Co. profitieren von Putin-Trump-Treffen

Heidelberg Materials-Aktie im Minus: Heidelberg Materials stärkt Kanada-Präsenz mit Zukauf