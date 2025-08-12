DAX24.221 +0,8%ESt505.380 +0,8%Top 10 Crypto16,84 +1,6%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.974 ±0,0%Euro1,1709 +0,3%Öl65,68 -0,7%Gold3.363 +0,5%
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials zeigt sich am Mittag fester

13.08.25 12:05 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 207,40 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die Heidelberg Materials-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 207,40 EUR. Kurzfristig markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 209,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 208,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 20.768 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 212,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2025). Mit einem Zuwachs von 2,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 87,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.08.2024). Mit Abgaben von 57,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,76 EUR. Im Vorjahr hatte Heidelberg Materials 3,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 193,19 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Heidelberg Materials am 19.03.2020 vor. Das EPS lag bei 1,71 EUR. Im letzten Jahr hatte Heidelberg Materials einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Von Analysten wird erwartet, dass Heidelberg Materials im Jahr 2025 12,45 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

