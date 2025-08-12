Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials gewinnt am Nachmittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zuletzt stieg die Heidelberg Materials-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 207,20 EUR.

Um 15:51 Uhr wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 207,20 EUR nach oben. Die Heidelberg Materials-Aktie zog in der Spitze bis auf 209,70 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 208,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 47.780 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 212,20 EUR erreichte der Titel am 11.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 87,48 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 57,78 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Heidelberg Materials-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,76 EUR belaufen. Analysten bewerten die Heidelberg Materials-Aktie im Durchschnitt mit 193,19 EUR.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Heidelberg Materials hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,71 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 12,45 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

