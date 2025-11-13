DAX24.321 -0,3%Est505.799 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,92 +2,3%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.336 +0,8%Euro1,1618 +0,2%Öl62,56 -0,2%Gold4.233 +0,9%
Heidelberg Materials im Fokus

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag mit negativen Vorzeichen

13.11.25 09:22 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Heidelberg Materials gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 214,50 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
216,90 EUR 3,50 EUR 1,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 214,50 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 214,40 EUR ab. Mit einem Wert von 215,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 11.578 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.11.2025 bei 215,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 0,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 115,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,61 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 222,65 EUR je Heidelberg Materials-Aktie an.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,58 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Experten taxieren den Heidelberg Materials-Gewinn für das Jahr 2025 auf 12,28 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
12.11.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025Heidelberg Materials Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025Heidelberg Materials BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.11.2025Heidelberg Materials BuyDeutsche Bank AG
