Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 208,10 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 208,10 EUR zu. Die Heidelberg Materials-Aktie zog in der Spitze bis auf 209,60 EUR an. Bei 205,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 57.222 Aktien.

Am 11.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 212,20 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Kursplus von 1,97 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 15.08.2024 auf bis zu 88,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 57,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie.

Nach 3,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,76 EUR je Heidelberg Materials-Aktie. Analysten bewerten die Heidelberg Materials-Aktie im Durchschnitt mit 193,19 EUR.

Am 19.03.2020 äußerte sich Heidelberg Materials zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 12,45 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

