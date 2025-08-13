Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials legt am Vormittag zu

Heidelberg Materials im Blick

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Heidelberg Materials konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 207,50 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 207,50 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 207,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 205,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.801 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Bei 212,20 EUR erreichte der Titel am 11.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 2,27 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 88,28 EUR ab. Abschläge von 57,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,76 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 193,19 EUR.

Am 19.03.2020 äußerte sich Heidelberg Materials zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,71 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Heidelberg Materials noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Heidelberg Materials mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials im Jahr 2025 12,45 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

