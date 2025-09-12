DAX23.786 +0,4%ESt505.432 +0,8%Top 10 Crypto16,05 -2,1%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin97.718 -0,7%Euro1,1752 +0,2%Öl67,01 +0,2%Gold3.640 -0,1%
Aktie im Blick

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials gewinnt am Montagmittag an Fahrt

15.09.25 12:09 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials gewinnt am Montagmittag an Fahrt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 204,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
204,40 EUR 2,10 EUR 1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Heidelberg Materials-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 204,30 EUR. Der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 206,20 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 204,70 EUR. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 71.855 Aktien.

Bei 212,20 EUR markierte der Titel am 11.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 3,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 14.09.2024 Kursverluste bis auf 92,22 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 54,86 Prozent würde die Heidelberg Materials-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 3,30 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,75 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 210,56 EUR je Heidelberg Materials-Aktie aus.

Am 19.03.2020 lud Heidelberg Materials zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,44 EUR je Heidelberg Materials-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

