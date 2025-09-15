Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Dienstagnachmittag schwächer

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Das Papier von Heidelberg Materials befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 201,00 EUR ab.

Das Papier von Heidelberg Materials befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 201,00 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 201,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 204,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 89.733 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 212,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.08.2025 erreicht. 5,57 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 92,48 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 117,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,75 EUR, nach 3,30 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials-Aktie wird bei 210,56 EUR angegeben.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Heidelberg Materials mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 12,44 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

