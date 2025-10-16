Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 192,20 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die Heidelberg Materials-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 192,20 EUR ab. Im Tief verlor die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 191,35 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 193,80 EUR. Bisher wurden heute 57.801 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt.

Am 11.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 212,20 EUR an. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 10,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.10.2024 (96,16 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie 49,97 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,65 EUR. Im Vorjahr hatte Heidelberg Materials 3,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials-Aktie wird bei 217,83 EUR angegeben.

Am 19.03.2020 äußerte sich Heidelberg Materials zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,71 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,71 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,58 Mrd. EUR gelegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Heidelberg Materials im Jahr 2025 12,35 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Heidelberg Materials-Analyse: UBS AG stuft Heidelberg Materials-Aktie hoch

Heidelberg Materials-Analyse: Deutsche Bank AG verleiht Heidelberg Materials-Aktie Buy in jüngster Analyse

DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 3 Jahren eingefahren