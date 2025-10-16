DAX24.113 -0,3%Est505.602 -0,1%MSCI World4.308 +0,1%Top 10 Crypto15,15 -0,5%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.104 ±0,0%Euro1,1658 +0,1%Öl62,44 -0,1%Gold4.232 +0,6%
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag mit Kurseinbußen

16.10.25 09:22 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 194,10 EUR abwärts.

Das Papier von Heidelberg Materials befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 194,10 EUR ab. Der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 193,20 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 193,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 13.228 Heidelberg Materials-Aktien.

Am 11.08.2025 markierte das Papier bei 212,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Heidelberg Materials-Aktie 9,33 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.10.2024 bei 96,16 EUR. Mit einem Kursverlust von 50,46 Prozent würde die Heidelberg Materials-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Heidelberg Materials-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,65 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 217,83 EUR je Heidelberg Materials-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie in Höhe von 12,35 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

