Heidelberg Materials Aktie News: Anleger schicken Heidelberg Materials am Mittwochnachmittag ins Minus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 196,45 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Heidelberg Materials-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 196,45 EUR ab. Das Tagestief markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 195,65 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 199,15 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 157.382 Heidelberg Materials-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2025 auf bis zu 212,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,02 Prozent hinzugewinnen. Am 17.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 96,16 EUR. Mit Abgaben von 51,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 3,30 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,65 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 217,83 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 4,58 Mrd. EUR gegenüber 4,58 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Den erwarteten Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 12,35 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Heidelberg Materials-Analyse: UBS AG stuft Heidelberg Materials-Aktie hoch

Heidelberg Materials-Analyse: Deutsche Bank AG verleiht Heidelberg Materials-Aktie Buy in jüngster Analyse

DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 3 Jahren eingefahren