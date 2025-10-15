DAX24.308 +0,3%Est505.629 +1,4%MSCI World4.292 +0,3%Top 10 Crypto15,50 +0,7%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.731 -0,9%Euro1,1639 +0,2%Öl62,33 +0,1%Gold4.211 +1,7%
Top News
Netflix-Aktie wenig bewegt: 'Woman in Cabin 10' startet auf Platz eins
D-Wave Quantum-Aktie weiter im Vorwärtsgang: Aufbau des weltweit leistungsstärksten Quanten-Hubs
Heidelberg Materials im Blick

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials gewinnt am Mittwochvormittag

15.10.25 09:22 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials gewinnt am Mittwochvormittag

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Heidelberg Materials zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 198,35 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
198,10 EUR -0,85 EUR -0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr sprang die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 198,35 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Heidelberg Materials-Aktie bisher bei 199,25 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 199,15 EUR. Von der Heidelberg Materials-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16.827 Stück gehandelt.

Am 11.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 212,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,98 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 17.10.2024 auf bis zu 96,16 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Heidelberg Materials-Aktie 106,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 3,30 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,65 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 217,83 EUR.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 4,58 Mrd. EUR, gegenüber 4,58 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,35 EUR je Heidelberg Materials-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

