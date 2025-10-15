Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Mittag südwärts

Aktie im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 197,80 EUR.

Das Papier von Heidelberg Materials gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 197,80 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 195,65 EUR ein. Bei 199,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 102.687 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 212,20 EUR an. 7,28 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.10.2024 (96,16 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Verlust von 51,39 Prozent wieder erreichen.

Für Heidelberg Materials-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,65 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials-Aktie wird bei 217,83 EUR angegeben.

Heidelberg Materials veröffentlichte am 19.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,71 EUR. Im letzten Jahr hatte Heidelberg Materials einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Heidelberg Materials im vergangenen Quartal 4,58 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umsetzen können.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials im Jahr 2025 12,35 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

