Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials gibt am Nachmittag ab

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 191,80 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Heidelberg Materials-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 191,80 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Heidelberg Materials-Aktie bisher bei 191,35 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 193,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 100.748 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 212,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 10,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 96,16 EUR. Dieser Wert wurde am 17.10.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 49,86 Prozent würde die Heidelberg Materials-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Heidelberg Materials-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,65 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 217,83 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,58 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 12,35 EUR je Aktie in den Heidelberg Materials-Büchern.

