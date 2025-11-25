Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials gewinnt am Vormittag an Fahrt

So entwickelt sich Heidelberg Materials

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 208,50 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 208,50 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 209,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 208,30 EUR. Bisher wurden heute 5.888 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.11.2025 bei 217,40 EUR. Mit einem Zuwachs von 4,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 117,00 EUR am 27.11.2024. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 78,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Heidelberg Materials-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,60 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 231,02 EUR.

Am 19.03.2020 äußerte sich Heidelberg Materials zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Heidelberg Materials-Gewinn in Höhe von 12,27 EUR je Aktie aus.

