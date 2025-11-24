Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Nachmittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 205,90 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 205,90 EUR. Die Abwärtsbewegung der Heidelberg Materials-Aktie ging bis auf 205,00 EUR. Bei 210,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 172.100 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.11.2025 auf bis zu 217,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,59 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.11.2024 bei 117,00 EUR. Abschläge von 43,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Heidelberg Materials-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,60 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 231,02 EUR.

Heidelberg Materials veröffentlichte am 19.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Experten taxieren den Heidelberg Materials-Gewinn für das Jahr 2025 auf 12,27 EUR je Aktie.

