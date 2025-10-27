Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials gewinnt am Nachmittag

Heidelberg Materials im Blick

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 200,80 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Heidelberg Materials-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 200,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Heidelberg Materials-Aktie sogar auf 201,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 200,20 EUR. Bisher wurden heute 58.356 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 212,20 EUR erreichte der Titel am 11.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,68 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 96,82 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,78 Prozent.

Nach 3,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,66 EUR je Heidelberg Materials-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Heidelberg Materials-Aktie bei 216,23 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 12,37 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

Redaktion finanzen.net

