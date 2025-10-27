Heidelberg Materials Aktie News: Anleger schicken Heidelberg Materials am Vormittag ins Minus

So bewegt sich Heidelberg Materials

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 198,70 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 198,70 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Heidelberg Materials-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 198,65 EUR aus. Mit einem Wert von 200,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 6.784 Stück.

Am 11.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 212,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,79 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2024 (96,82 EUR). Mit Abgaben von 51,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Heidelberg Materials-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,66 EUR belaufen. Analysten bewerten die Heidelberg Materials-Aktie im Durchschnitt mit 216,23 EUR.

Am 19.03.2020 lud Heidelberg Materials zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 12,37 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

