HelloFresh Aktie News: Bären lasten am Nachmittag auf HelloFresh

So entwickelt sich HelloFresh

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von HelloFresh. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 14,5 Prozent auf 7,45 EUR.

Die HelloFresh-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 14,5 Prozent auf 7,45 EUR abwärts. Im Tief verlor die HelloFresh-Aktie bis auf 7,14 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,82 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.333.281 HelloFresh-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 86,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HelloFresh-Aktie. Bei 6,33 EUR fiel das Papier am 15.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass HelloFresh-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HelloFresh 0,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die HelloFresh-Aktie bei 12,33 EUR.

HelloFresh veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,77 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das HelloFresh ein Ergebnis je Aktie von -0,49 EUR vermeldet. Mit einem Umsatz von 1,93 Mrd. EUR, gegenüber 2,07 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,89 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte HelloFresh Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 18.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,419 EUR je HelloFresh-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HelloFresh-Aktie

Ausblick: HelloFresh stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MDAX-Wert HelloFresh-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HelloFresh von vor 5 Jahren bedeutet

Juli 2025: Die Expertenmeinungen zur HelloFresh-Aktie