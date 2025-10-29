HelloFresh Aktie
Marktkap. 1,11 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A16140
ISIN DE000A161408
Symbol HLFFF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hellofresh nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Neutral" belassen. Der Kochboxenversender habe die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Marcus Diebel am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Entscheidend für die Jahresziele sei aber die Entwicklung im Schlussquartal./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:06 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
HelloFresh
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
8,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
7,10 €
|Abst. Kursziel*:
12,61%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
7,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,58%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,41 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
