HelloFresh Aktie

7,44 EUR +0,05 EUR +0,68 %
STU
Marktkap. 1,11 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A16140

ISIN DE000A161408

Symbol HLFFF

JP Morgan Chase & Co.

HelloFresh Neutral

10:51 Uhr
Aktie in diesem Artikel
HelloFresh
7,44 EUR 0,05 EUR 0,68%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hellofresh nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Neutral" belassen. Der Kochboxenversender habe die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Marcus Diebel am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Entscheidend für die Jahresziele sei aber die Entwicklung im Schlussquartal./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:06 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HelloFresh Neutral

Unternehmen:
HelloFresh		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
8,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
7,10 €		 Abst. Kursziel*:
12,61%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
7,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,58%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,41 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HelloFresh

09:41 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
21.10.25 HelloFresh Buy UBS AG
09.10.25 HelloFresh Buy UBS AG
01.10.25 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.09.25 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu HelloFresh

Dow Jones Gewinnrückgang HelloFresh-Aktie unter Druck: Ausblick nach Umsatzrückgang bestätigt HelloFresh-Aktie unter Druck: Ausblick nach Umsatzrückgang bestätigt
finanzen.net Freundlicher Handel: MDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus
dpa-afx Hellofresh mit Umsatzrückgang wegen schleppender Nachfrage - Ausblick bestätigt
EQS Group EQS-News: HelloFresh SE erzielt im 3. Quartal 2025 robuste Effizienzsteigerungen und starken Cashflow seit Jahresbeginn; Beschleunigt Investitionen in das Produkt
finanzen.net Ausblick: HelloFresh gewährt Anlegern Blick in die Bücher
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX schlussendlich in der Verlustzone
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX verliert nachmittags
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im MDAX
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX am Nachmittag fester
EQS Group EQS-News: HelloFresh SE Delivers Robust Efficiency Gains and Strong YTD Cash Flow in Q3 2025; Accelerates Product Investment Strategy
EQS Group EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: HelloFresh SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: HelloFresh SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
