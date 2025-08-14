HelloFresh Aktie News: HelloFresh am Freitagvormittag nahezu unbewegt

Blick auf HelloFresh-Kurs

Die Aktie von HelloFresh hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die HelloFresh-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 7,33 EUR an der Tafel.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der HelloFresh-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 7,33 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die HelloFresh-Aktie bisher bei 7,33 EUR. Der Kurs der HelloFresh-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 7,21 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,25 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 164.968 HelloFresh-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 13,92 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 90,01 Prozent könnte die HelloFresh-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 6,43 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.08.2024). Mit Abgaben von 12,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten HelloFresh-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 12,30 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte HelloFresh am 14.08.2025. HelloFresh hat ein EPS von 0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,05 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,88 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,70 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,95 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 18.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,358 EUR je Aktie in den HelloFresh-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HelloFresh-Aktie

HelloFresh-Aktie auf Talfahrt: Ergebnisprognose gesenkt - Effizienzprogramm trägt dennoch Früchte

Ausblick: HelloFresh stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MDAX-Wert HelloFresh-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HelloFresh von vor 5 Jahren bedeutet