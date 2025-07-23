Hellofresh steigert Ergebnis - Effizienzprogramm trägt Früchte

DOW JONES--Hellofresh hat im zweiten Quartal trotz eines Umsatzrückgangs mehr verdient und dabei von seinem Effizienzprogramm profitiert. Wie der Kochboxen- und Fertiggerichtversender mitteilte, ging der Umsatz währungsbereinigt um 9,5 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro zurück. Dies sei das Ergebnis einer weiterhin disziplinierten Marketingstrategie, deren Fokus auf der Gewinnung weniger, aber höherwertigerer Kunden liege, erklärte das MDAX-Unternehmen. Die Deckungsbeitragsmarge steigerte Hellofresh auf 27,3 von 26,0 Prozent vor einem Jahr.

Das bereinigte EBITDA (AEBITDA) stieg um 8,2 Prozent auf 158,5 Millionen Euro, entsprechend einer Marge von 9,3 Prozent. Das bereinigte EBIT legte um 20,8 Prozent auf 101,4 Millionen Euro zu, entsprechend einer Marge von 6,0 Prozent.

"Wir haben die zugrunde liegende Profitabilität unseres Kochboxengeschäfts, welches im zweiten Quartal 2025 eine AEBITDA-Marge von über 15 Prozent erreicht hat, deutlich verbessert. Dies ist ein direktes Ergebnis unserer strategischen Entscheidung, unsere Margen und Profitabilität zu steigern, bevor wir wieder in unser Wachstum investieren", sagte CEO Dominik Richter. "Wir sind auf dem besten Weg, unser Ziel zu erreichen, bis 2026 Einsparungen von mehr als 300 Millionen Euro zu erzielen. Entscheidend ist, dass der Großteil dieser Kosteneinsparungen dauerhaft sein wird, wovon wir rund 200 Millionen Euro in unser Ergebnis einfließen lassen und mehr als 100 Millionen Euro in unser Produkt reinvestieren wollen.

