ANALYSE-FLASH: UBS belässt Hellofresh auf 'Buy' - Ziel 10,80 Euro
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für HelloFresh mit einem Kursziel von 10,80 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Jo Barnet-Lamb ging am Montagnachmittag auf das Feedback zu seiner jüngsten Kaufempfehlung ein. Er habe mehr Zustimmung erhalten als erwartet - gerade auch von einigen Pessimisten. Trotz seiner Empfehlung Anfang Oktober hält Barnet-Lamb das zweite Halbjahr für nicht so entscheidend. Er will allerdings lieber etwas zu früh an Bord sein als zu spät./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 15:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Nachrichten zu HelloFresh
Analysen zu HelloFresh
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|09.10.2025
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|01.10.2025
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.2025
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.2025
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|09.10.2025
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|24.09.2025
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.2025
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.2025
|HelloFresh Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2025
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.2025
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|04.09.2025
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.2025
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|15.08.2025
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2024
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.09.2024
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.08.2024
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|11.06.2024
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|15.05.2024
|HelloFresh Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
