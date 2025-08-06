DAX23.952 +0,1%ESt505.281 +0,3%Top 10 Crypto15,58 +1,1%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.368 -0,3%Euro1,1685 +0,2%Öl67,35 +0,6%Gold3.395 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Palantir A2QA4J Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Commerzbank CBK100 Zalando ZAL111 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Amazon 906866 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Mögliche US-Chip-Zölle im Blick: DAX startet unbewegt -- Asiens Börsen fest -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple erhöht US-Investitionen -- Siemens, Henkel, IonQ, Telekom, Allianz im Fokus
Top News
Deutsche Telekom-Aktie fällt dennoch: Deutsche Telekom hebt Ausblick für Gesamtjahr erneut an Deutsche Telekom-Aktie fällt dennoch: Deutsche Telekom hebt Ausblick für Gesamtjahr erneut an
SUSS-Aktie dennoch freundlich: SUSS MicroTec mit weiter rückläufigem Auftragseingang - Margenprognose gesenkt SUSS-Aktie dennoch freundlich: SUSS MicroTec mit weiter rückläufigem Auftragseingang - Margenprognose gesenkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Henkel senkt Umsatzziel 2025 und verengt Margenziel

07.08.25 07:38 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA St.
61,25 EUR -0,75 EUR -1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Henkel hat nach schwacher Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal vor allem im Segment Consumer Brands die Umsatzprognose für das Gesamtjahr gesenkt, hat jedoch bei der Gewinnmarge das untere Ende der Zielspanne leicht angehoben.

Wer­bung

Im Gesamtjahr will Henkel nun den Umsatz organisch um 1,0 bis 2,0 anstatt 1,5 bis 3,5 Prozent steigern.

Die bereinigte Umsatzrendite (bereinigte EBIT-Marge) 2025 sieht der Konzern nun bei 14,5 bis 15,5 Prozent anstatt 14,0 bis 15,5 Prozent.

Der bereinigte Gewinn je Vorzugsaktie (bereinigtes EPS) soll unverändert währungsbereinigt im niedrigen bis hohen einstelligen Prozentbereich zum Vorjahr steigen.

Wer­bung

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/hab

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2025 01:39 ET (05:39 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
09:06Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
23.07.2025Henkel vz BuyWarburg Research
22.07.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
15.07.2025Henkel vz OverweightBarclays Capital
03.07.2025Henkel vz NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
23.07.2025Henkel vz BuyWarburg Research
15.07.2025Henkel vz OverweightBarclays Capital
26.06.2025Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.06.2025Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.06.2025Henkel vz KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09:06Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
22.07.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
03.07.2025Henkel vz NeutralUBS AG
26.06.2025Henkel vz NeutralUBS AG
13.06.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.05.2024Henkel vz UnderperformBernstein Research
13.05.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Henkel KGaA Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen