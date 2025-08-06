Henkel senkt Umsatzziel 2025 und verengt Margenziel
Werte in diesem Artikel
Von Ulrike Dauer
DOW JONES--Henkel hat nach schwacher Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal vor allem im Segment Consumer Brands die Umsatzprognose für das Gesamtjahr gesenkt, hat jedoch bei der Gewinnmarge das untere Ende der Zielspanne leicht angehoben.
Im Gesamtjahr will Henkel nun den Umsatz organisch um 1,0 bis 2,0 anstatt 1,5 bis 3,5 Prozent steigern.
Die bereinigte Umsatzrendite (bereinigte EBIT-Marge) 2025 sieht der Konzern nun bei 14,5 bis 15,5 Prozent anstatt 14,0 bis 15,5 Prozent.
Der bereinigte Gewinn je Vorzugsaktie (bereinigtes EPS) soll unverändert währungsbereinigt im niedrigen bis hohen einstelligen Prozentbereich zum Vorjahr steigen.
Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_
DJG/uxd/hab
(END) Dow Jones Newswires
August 07, 2025 01:39 ET (05:39 GMT)
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:06
|Henkel vz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.2025
|Henkel vz Buy
|Warburg Research
|22.07.2025
|Henkel vz Market-Perform
|Bernstein Research
|15.07.2025
|Henkel vz Overweight
|Barclays Capital
|03.07.2025
|Henkel vz Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.07.2025
|Henkel vz Buy
|Warburg Research
|15.07.2025
|Henkel vz Overweight
|Barclays Capital
|26.06.2025
|Henkel vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.2025
|Henkel vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.06.2025
|Henkel vz Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:06
|Henkel vz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.2025
|Henkel vz Market-Perform
|Bernstein Research
|03.07.2025
|Henkel vz Neutral
|UBS AG
|26.06.2025
|Henkel vz Neutral
|UBS AG
|13.06.2025
|Henkel vz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.03.2025
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.2024
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.2024
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.2024
|Henkel vz Underperform
|Bernstein Research
|13.05.2024
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
