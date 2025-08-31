Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Montagmittag freundlich

So bewegt sich Henkel vz

Die Aktie von Henkel vz gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Henkel vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 72,42 EUR nach oben.

Das Papier von Henkel vz konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 72,42 EUR. Im Tageshoch stieg die Henkel vz-Aktie bis auf 72,48 EUR. Mit einem Wert von 72,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 28.854 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 10.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 88,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,20 Prozent. Bei einem Wert von 65,54 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.06.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,19 EUR. Im Vorjahr hatte Henkel vz 2,04 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Henkel vz-Aktie im Durchschnitt mit 83,34 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Henkel vz am 05.03.2020 vor. Das EPS wurde auf 1,03 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 1,03 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Henkel vz 4,95 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,95 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Henkel vz am 06.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 5,45 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

