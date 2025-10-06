Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag mit stabiler Tendenz

Henkel vz im Fokus

Die Aktie von Henkel vz zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Die Henkel vz-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 69,64 EUR.

Mit einem Wert von 69,64 EUR bewegte sich die Henkel vz-Aktie um 11:46 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die Henkel vz-Aktie bis auf 69,80 EUR. Die Henkel vz-Aktie sank bis auf 69,34 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 69,48 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 69.677 Stück.

Am 10.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 88,50 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Henkel vz-Aktie somit 21,31 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,54 EUR. Dieser Wert wurde am 23.06.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,10 EUR, nach 2,04 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 80,76 EUR für die Henkel vz-Aktie aus.

Am 05.03.2020 legte Henkel vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,03 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,03 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 05.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Henkel vz ein EPS in Höhe von 5,41 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Henkel vz von vor 10 Jahren bedeutet

September 2025: Die Expertenmeinungen zur Henkel vz-Aktie

Bernstein Research veröffentlicht Investment-Empfehlung: Henkel vz-Aktie mit Market-Perform