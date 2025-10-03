Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Freitagmittag stärker

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Henkel vz zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 69,96 EUR.

Die Aktie notierte um 11:42 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 69,96 EUR zu. Bei 70,08 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 69,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 33.072 Aktien.

Am 10.03.2025 markierte das Papier bei 88,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,50 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 65,54 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.06.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,32 Prozent.

Nachdem Henkel vz seine Aktionäre 2024 mit 2,04 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Henkel vz-Aktie bei 80,76 EUR.

Am 05.03.2020 äußerte sich Henkel vz zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,03 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 4,95 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Henkel vz 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Henkel vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Henkel vz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,41 EUR je Henkel vz-Aktie.

