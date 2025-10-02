DAX24.403 +1,2%Est505.646 +1,2%MSCI World4.318 -0,1%Top 10 Crypto16,48 +1,1%Nas22.788 +0,1%Bitcoin101.685 +0,8%Euro1,1696 -0,3%Öl64,56 -1,3%Gold3.833 -0,8%
Henkel vz im Blick

Henkel vz Aktie News: Henkel vz legt am Donnerstagnachmittag zu

02.10.25 16:10 Uhr
Henkel vz Aktie News: Henkel vz legt am Donnerstagnachmittag zu

Die Aktie von Henkel vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 69,58 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA St.
62,55 EUR -1,00 EUR -1,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Henkel vz-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 69,58 EUR. In der Spitze gewann die Henkel vz-Aktie bis auf 69,76 EUR. Bei 69,18 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 165.931 Henkel vz-Aktien.

Bei 88,50 EUR erreichte der Titel am 10.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,19 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,54 EUR. Dieser Wert wurde am 23.06.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 5,81 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 2,04 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,11 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 80,76 EUR je Henkel vz-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Henkel vz am 05.03.2020. Das EPS wurde auf 1,03 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,03 EUR je Aktie erzielt worden. Henkel vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Experten taxieren den Henkel vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,41 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA

