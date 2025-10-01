Henkel vz Aktie News: Henkel vz gewinnt am Mittag an Fahrt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Henkel vz. Im XETRA-Handel gewannen die Henkel vz-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 69,22 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Henkel vz-Aktie sogar auf 69,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 68,50 EUR. Zuletzt wechselten 86.371 Henkel vz-Aktien den Besitzer.
Am 10.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 27,85 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.06.2025 bei 65,54 EUR. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 5,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Henkel vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,11 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 80,76 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 05.03.2020. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,03 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4,95 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,95 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,41 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie
September 2025: Die Expertenmeinungen zur Henkel vz-Aktie
Bernstein Research veröffentlicht Investment-Empfehlung: Henkel vz-Aktie mit Market-Perform
Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Henkel AG
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|Henkel vz Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|Henkel vz Overweight
|Barclays Capital
|26.09.2025
|Henkel vz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.2025
|Henkel vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.2025
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|Henkel vz Overweight
|Barclays Capital
|26.09.2025
|Henkel vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.2025
|Henkel vz Buy
|Deutsche Bank AG
|29.08.2025
|Henkel vz Buy
|Warburg Research
|13.08.2025
|Henkel vz Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|Henkel vz Market-Perform
|Bernstein Research
|26.09.2025
|Henkel vz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.2025
|Henkel vz Neutral
|UBS AG
|17.09.2025
|Henkel vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.2025
|Henkel vz Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2025
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.03.2025
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.2024
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.2024
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.2024
|Henkel vz Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Henkel KGaA Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen