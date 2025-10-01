Henkel vz Aktie News: Henkel vz verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge
Die Aktie von Henkel vz hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im XETRA-Handel kam die Henkel vz-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 68,64 EUR.
Die Henkel vz-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 68,64 EUR an der Tafel. Den höchsten Wert des Tages markierte die Henkel vz-Aktie bei 68,70 EUR. Die Henkel vz-Aktie sank bis auf 68,48 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 68,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 6.903 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (88,50 EUR) erklomm das Papier am 10.03.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,54 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für Henkel vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,11 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 80,76 EUR.
Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,03 EUR gegenüber 1,03 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,95 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,95 Mrd. EUR.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Henkel vz am 06.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Henkel vz.
In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,41 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|Henkel vz Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|Henkel vz Overweight
|Barclays Capital
|26.09.2025
|Henkel vz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.2025
|Henkel vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.2025
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
