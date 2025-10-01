DAX23.809 -0,3%ESt505.511 -0,4%Top 10 Crypto15,85 ±0,0%Dow46.398 +0,2%Nas22.660 +0,3%Bitcoin97.567 +0,4%Euro1,1750 +0,1%Öl66,35 -1,1%Gold3.893 +0,9%
Henkel vz Aktie News: Henkel vz verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

01.10.25 09:27 Uhr
Die Aktie von Henkel vz hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im XETRA-Handel kam die Henkel vz-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 68,64 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA St.
63,55 EUR 0,30 EUR 0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Henkel vz-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 68,64 EUR an der Tafel. Den höchsten Wert des Tages markierte die Henkel vz-Aktie bei 68,70 EUR. Die Henkel vz-Aktie sank bis auf 68,48 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 68,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 6.903 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (88,50 EUR) erklomm das Papier am 10.03.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,54 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Henkel vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,11 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 80,76 EUR.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,03 EUR gegenüber 1,03 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,95 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,95 Mrd. EUR.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Henkel vz am 06.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Henkel vz.

In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,41 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

DatumRatingAnalyst
29.09.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Henkel vz OverweightBarclays Capital
26.09.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
26.09.2025Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.09.2025Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2025Henkel vz OverweightBarclays Capital
26.09.2025Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
29.08.2025Henkel vz BuyWarburg Research
13.08.2025Henkel vz KaufenDZ BANK
29.09.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
26.09.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
24.09.2025Henkel vz NeutralUBS AG
17.09.2025Henkel vz Sector PerformRBC Capital Markets
10.09.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
26.09.2025Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
11.03.2025Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.05.2024Henkel vz UnderperformBernstein Research

