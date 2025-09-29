Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag nahezu unverändert

Blick auf Henkel vz-Kurs

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Henkel vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 68,86 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 68,86 EUR. Die Henkel vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 68,96 EUR an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Henkel vz-Aktie bisher bei 68,18 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 68,52 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 157.495 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Bei 88,50 EUR erreichte der Titel am 10.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,54 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Henkel vz-Aktie 5,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,11 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Henkel vz 2,04 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 80,76 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Am 05.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,03 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 1,03 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 4,95 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,95 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz im Jahr 2025 5,42 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Bernstein Research veröffentlicht Investment-Empfehlung: Henkel vz-Aktie mit Market-Perform

Barclays Capital gibt Henkel vz-Aktie Overweight

Henkel vz-Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an Henkel vz-Aktie