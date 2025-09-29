DAX23.754 ±0,0%ESt505.503 -0,1%Top 10 Crypto15,53 -2,4%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.211 -1,3%Euro1,1746 +0,2%Öl67,28 -0,6%Gold3.806 -0,7%
Blick auf Henkel vz-Kurs

Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Dienstagmittag mit Abschlägen

30.09.25 12:06 Uhr
Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Dienstagmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Henkel vz gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Henkel vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 68,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Henkel KGaA St.
62,75 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:49 Uhr rutschte die Henkel vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 68,60 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Henkel vz-Aktie bis auf 68,18 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 68,52 EUR. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 63.799 Aktien.

Am 10.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 88,50 EUR an. 29,01 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,54 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Henkel vz-Aktie 4,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Henkel vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,11 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 80,76 EUR aus.

Am 05.03.2020 hat Henkel vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 1,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Henkel vz 4,95 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,95 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Henkel vz veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Henkel vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,42 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

