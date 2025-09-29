Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der Henkel vz

Die Aktie von Henkel vz gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Henkel vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 68,40 EUR abwärts.

Die Henkel vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,7 Prozent auf 68,40 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Henkel vz-Aktie ging bis auf 68,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 68,52 EUR. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 7.987 Aktien.

Am 10.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 88,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.06.2025 bei 65,54 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Verlust von 4,18 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,11 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 80,76 EUR.

Am 05.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,03 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Henkel vz noch ein Gewinn pro Aktie von 1,03 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,95 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Henkel vz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,42 EUR je Aktie belaufen.

