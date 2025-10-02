DAX24.301 +0,8%Est505.637 +1,0%MSCI World4.328 +0,1%Top 10 Crypto16,37 +0,4%Nas22.755 +0,4%Bitcoin100.862 -0,1%Euro1,1742 +0,1%Öl65,41 ±-0,0%Gold3.868 +0,1%
DAX nimmt Juli-Hoch ins Visier -- Asiens Börsen ziehen an -- Elon Musks Vermögen knackt wichtige Marke -- DroneShield, VW, Intel, AMD, Samsung, OpenAI, SK hynix, Nordex, BVB im Fokus
Henkel vz Aktie News: Henkel vz zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

02.10.25 09:29 Uhr
Henkel vz Aktie News: Henkel vz zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

Die Aktie von Henkel vz zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Henkel vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 69,30 EUR nach oben.

Das Papier von Henkel vz legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 69,30 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Henkel vz-Aktie bisher bei 69,36 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 69,18 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.460 Henkel vz-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (88,50 EUR) erklomm das Papier am 10.03.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 27,71 Prozent Luft nach oben. Bei 65,54 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.06.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Henkel vz-Aktie 5,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Henkel vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,11 EUR aus. Analysten bewerten die Henkel vz-Aktie im Durchschnitt mit 80,76 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Henkel vz am 05.03.2020. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,03 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,95 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,95 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Henkel vz am 06.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte Henkel vz die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Henkel vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,41 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA

