Henkel vz im Blick

Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag mit Verlusten

03.10.25 16:10 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 69,72 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA St.
64,10 EUR 0,85 EUR 1,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Henkel vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 69,72 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Henkel vz-Aktie bis auf 69,48 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 69,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 92.393 Henkel vz-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.03.2025 auf bis zu 88,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 21,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 23.06.2025 Kursverluste bis auf 65,54 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 6,00 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Henkel vz seine Aktionäre 2024 mit 2,04 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 80,76 EUR.

Henkel vz veröffentlichte am 05.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 1,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Henkel vz am 06.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,41 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Henkel KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
29.09.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Henkel vz OverweightBarclays Capital
26.09.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
26.09.2025Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.09.2025Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Henkel vz OverweightBarclays Capital
26.09.2025Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
29.08.2025Henkel vz BuyWarburg Research
13.08.2025Henkel vz KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
26.09.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
24.09.2025Henkel vz NeutralUBS AG
17.09.2025Henkel vz Sector PerformRBC Capital Markets
10.09.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
11.03.2025Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.05.2024Henkel vz UnderperformBernstein Research

