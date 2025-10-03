Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 69,72 EUR abwärts.
Das Papier von Henkel vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 69,72 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Henkel vz-Aktie bis auf 69,48 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 69,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 92.393 Henkel vz-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 10.03.2025 auf bis zu 88,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 21,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 23.06.2025 Kursverluste bis auf 65,54 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 6,00 Prozent Luft nach unten.
Nachdem Henkel vz seine Aktionäre 2024 mit 2,04 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 80,76 EUR.
Henkel vz veröffentlichte am 05.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 1,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Henkel vz am 06.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,41 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|Henkel vz Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|Henkel vz Overweight
|Barclays Capital
|26.09.2025
|Henkel vz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.2025
|Henkel vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.2025
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|Henkel vz Overweight
|Barclays Capital
|26.09.2025
|Henkel vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.2025
|Henkel vz Buy
|Deutsche Bank AG
|29.08.2025
|Henkel vz Buy
|Warburg Research
|13.08.2025
|Henkel vz Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|Henkel vz Market-Perform
|Bernstein Research
|26.09.2025
|Henkel vz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.2025
|Henkel vz Neutral
|UBS AG
|17.09.2025
|Henkel vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.2025
|Henkel vz Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2025
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.03.2025
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.2024
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.2024
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.2024
|Henkel vz Underperform
|Bernstein Research
