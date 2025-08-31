Henkel vz Aktie News: Henkel vz legt am Mittag zu

Henkel vz im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 72,56 EUR.

Die Henkel vz-Aktie konnte um 11:42 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 72,56 EUR. Die Henkel vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 72,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 71,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 43.557 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (88,50 EUR) erklomm das Papier am 10.03.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Henkel vz-Aktie 21,97 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.06.2025 (65,54 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 9,67 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Henkel vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,11 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 83,34 EUR je Henkel vz-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Henkel vz am 05.03.2020 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,03 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,95 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Henkel vz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,44 EUR je Henkel vz-Aktie.

