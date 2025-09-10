Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Donnerstagvormittag gefragt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Henkel vz. Das Papier von Henkel vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 74,16 EUR.

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 74,16 EUR. In der Spitze gewann die Henkel vz-Aktie bis auf 74,28 EUR. Bei 74,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.878 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 10.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 88,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Kursplus von 19,34 Prozent wieder erreichen. Am 23.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 65,54 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 11,62 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Henkel vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,11 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 83,34 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Henkel vz am 05.03.2020. Henkel vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,03 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,95 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Henkel vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Henkel vz.

In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,43 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

