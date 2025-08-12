Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittwochvormittag gefragt

Blick auf Henkel vz-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Henkel vz. Zuletzt sprang die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 71,76 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 71,76 EUR. Die Henkel vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 71,88 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 11.911 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 10.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 88,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 23,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.06.2025 bei 65,54 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Verlust von 8,67 Prozent wieder erreichen.

Nach 2,04 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,10 EUR je Henkel vz-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 82,14 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Henkel vz am 05.03.2020 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,03 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,03 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Henkel vz mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,43 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

