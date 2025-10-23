Henkel vz Aktie News: Henkel vz gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Henkel vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Henkel vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 72,70 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Henkel vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 72,70 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Henkel vz-Aktie bei 73,08 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 72,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 116.961 Henkel vz-Aktien.

Am 10.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 88,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Henkel vz-Aktie. Bei 65,54 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.06.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 9,85 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,10 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 80,67 EUR.

Henkel vz gewährte am 05.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,03 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 1,03 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 4,95 Mrd. EUR gegenüber 4,95 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Henkel vz am 06.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,38 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

