Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag mit stabiler Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von Henkel vz hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 70,34 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 70,34 EUR bewegte sich die Henkel vz-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Henkel vz-Aktie bis auf 70,58 EUR zu. Im Tief verlor die Henkel vz-Aktie bis auf 70,32 EUR. Mit einem Wert von 70,36 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.462 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 10.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 88,50 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 65,54 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.06.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Henkel vz-Aktie 6,82 Prozent sinken.

Henkel vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,04 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,10 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 80,67 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Henkel vz am 05.03.2020. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,03 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Henkel vz 4,95 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,95 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Henkel vz am 06.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte Henkel vz die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Henkel vz-Aktie in Höhe von 5,38 EUR im Jahr 2025 aus.

