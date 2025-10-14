Henkel vz Aktie News: Henkel vz verteidigt am Vormittag Tendenz

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 70,26 EUR.

Mit einem Wert von 70,26 EUR bewegte sich die Henkel vz-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die Henkel vz-Aktie bis auf 70,26 EUR. Im Tief verlor die Henkel vz-Aktie bis auf 70,08 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 70,18 EUR. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 6.896 Aktien.

Am 10.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 88,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,96 Prozent hinzugewinnen. Am 23.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 65,54 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Verlust von 6,72 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Henkel vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,10 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 80,67 EUR für die Henkel vz-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Henkel vz am 05.03.2020. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,03 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,03 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,95 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,95 Mrd. EUR.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Henkel vz veröffentlicht werden. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Henkel vz möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Henkel vz-Gewinn in Höhe von 5,38 EUR je Aktie aus.

