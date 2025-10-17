Henkel vz Aktie News: Henkel vz steigt am Freitagnachmittag

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Henkel vz. Das Papier von Henkel vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 71,30 EUR.

Die Henkel vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:50 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 71,30 EUR. Die Henkel vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 71,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 70,74 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 117.568 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (88,50 EUR) erklomm das Papier am 10.03.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,12 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 65,54 EUR fiel das Papier am 23.06.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 8,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 2,04 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,10 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 80,67 EUR aus.

Henkel vz gewährte am 05.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,03 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,03 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,95 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Henkel vz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 5,38 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

