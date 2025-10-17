Henkel vz Aktie News: Henkel vz gewinnt am Mittag an Boden

So bewegt sich Henkel vz

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 71,06 EUR.

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 71,06 EUR. In der Spitze legte die Henkel vz-Aktie bis auf 71,10 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 70,74 EUR. Bisher wurden via XETRA 41.793 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 88,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 24,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 23.06.2025 Kursverluste bis auf 65,54 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 7,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Henkel vz seine Aktionäre 2024 mit 2,04 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 80,67 EUR je Henkel vz-Aktie an.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,03 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,03 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Henkel vz veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Henkel vz ein EPS in Höhe von 5,38 EUR in den Büchern stehen haben wird.

