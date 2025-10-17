Henkel vz Aktie News: Anleger schicken Henkel vz am Freitagvormittag auf rotes Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Henkel vz. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 70,76 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 70,76 EUR. Das Tagestief markierte die Henkel vz-Aktie bei 70,56 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 70,74 EUR. Zuletzt wechselten 7.567 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 88,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.03.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 20,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 65,54 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.06.2025). Mit Abgaben von 7,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,10 EUR. Im Vorjahr erhielten Henkel vz-Aktionäre 2,04 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 80,67 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Am 05.03.2020 hat Henkel vz die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,03 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Henkel vz 1,03 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 4,95 Mrd. EUR gegenüber 4,95 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Am 05.11.2026 wird Henkel vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,38 EUR je Henkel vz-Aktie.

