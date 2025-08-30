HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zieht am Montagvormittag an

Aktienentwicklung

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die HENSOLDT-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 89,05 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 89,05 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die HENSOLDT-Aktie bisher bei 90,10 EUR. Bei 89,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 34.209 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Bei 108,90 EUR markierte der Titel am 05.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 12.10.2024 Kursverluste bis auf 27,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HENSOLDT-Aktie 69,37 Prozent sinken.

Für HENSOLDT-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,625 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 103,40 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HENSOLDT am 31.07.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,08 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 549,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 520,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte HENSOLDT am 07.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,73 EUR je HENSOLDT-Aktie.

