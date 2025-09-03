HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT tendiert am Donnerstagvormittag schwächer

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,3 Prozent auf 90,00 EUR ab.

Um 09:07 Uhr fiel die HENSOLDT-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 90,00 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte HENSOLDT-Aktie bei 89,70 EUR. Mit einem Wert von 91,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 12.324 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 108,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.06.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HENSOLDT-Aktie 21,00 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,28 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 69,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,500 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,626 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 103,40 EUR je HENSOLDT-Aktie aus.

Am 31.07.2025 hat HENSOLDT die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat HENSOLDT 549,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 520,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

HENSOLDT dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 07.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der HENSOLDT-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,73 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

